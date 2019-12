Arsenal boekt broodnodige overwinning bij West Ham

En daar zag het lange tijd niet naar uit voor de ploeg van interim-trainer Fredrik Ljungberg, die bij rust nog tegen een achterstand aan keek. Angelo Ogbonna kopte West Ham met een flinke portie geluk op voorsprong. De kopbal van de verdediger werd via Ainsley Maitland-Niles dusdanig van richting veranderd, dat er voor doelman Bernd Leno geen houden aan was. De grootste kans voor Arsenal in het eerste bedrijf was voor Mesut Özil, maar de Duitser kopte de voorzet van Pierre-Emerick Aubameyang over.

Toeslaan in tien minuten

Kort nadat Declan Rice een prima kans op 2-0 had laten liggen, sloegen de bezoekers in een tijdsbestek van tien minuten keihard toe. Gabriel Martinelli schoot op aangeven van Sead Kolasinac raak, Nicolas Pepe scoorde via een fraai schot in de verre hoek, en Aubameyang volleerde de derde goal binnen.

Door de zege komt Arsenal op 22 punten, slechts twee minder dan Manchester United, dat vijfde staat. Voor West Ham worden de zorgen groter. The Hammers staan slechts op doelsaldo 17e, nog net boven de rode streep.

