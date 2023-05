Xavi Simons helpt PSV met prachtige treffer aan late zege op Fortuna

Op de dag dat Feyenoord de landstitel vierde, leek PSV in oude fouten te vervallen na de recente stabiele serie. PSV heeft de kansen op de titel dit seizoen verspeeld door gebrek aan scherpte tegen de kleintjes. In dat verband was de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard een van die pijnlijke middagen. Ondanks 67 procent balbezit en een doelpogingenverhouding van 32-6 bleef het team van trainer Ruud van Nistelrooy steken op 2-2. ,,Dat was zuur gezien het wedstrijdbeeld. Het is voor ons zaak om dat zondag weg te spoelen”, aldus PSV-trainer Ruud van Nistelrooy.

Daar had Van Nistelrooy zich heel wat anders bij voorgesteld dan wat zijn team op de mat legde. PSV kwam slecht uit de startblokken en keek al in de vierde minuut tegen een achterstand aan. Het stond achterin bij de Eindhovenaren niet goed. Een kopbal van Inigo Cordoba werd nog weggewerkt maar Paul Gladon trof alsnog doel met een acrobatische omhaal.

Paul Gladon juicht na de 0-1. Ⓒ ANP/HH

Kolfje naar hand Fortuna

Het was een kolfje naar de hand van Fortuna, dat met de vroege voorsprong voor het doel kon gaan hangen. De Limburgers hebben met Ivor Pandur een uitstekende doelman onder de lat en dat bewees de Kroaat andermaal in het Philips Stadion. Bij prima kansen voor onder anderen Luuk de Jong en Johan Bakayoko stond hij zijn mannetje. Pandur moest wel capituleren voor een kopbal van De Jong na een goede voorzet van Jordan Teze. De dertiende Eredivisiegoal van De Jong dit seizoen.

Behalve aan het goede keeperswerk van Pandur was het ook aan de slordigheid van PSV te wijten, dat Fortuna met een 1-1 stand de rust haalde. Bijna had die nonchalance de thuisploeg nog meer schade berokkend, maar bij de stand van 0-1 werd een goal van Inigo Cordoba, die de bal oppikte na een door PSV-doelman Walter Benitez totaal verkeerd verwerkte terugspeelbal, afgekeurd vanwege hands.

Simons op z’n heupen

Van Nistelrooy liet zijn onvrede over het optreden van zijn ploeg merken met drie wissels in één keer in de rust. Teze, Bakayoko en Guus Til bleven achter in de kleedkamer en voor hen in de plaats kwamen Phillipp Mwene. Maar ook met de nieuwe bezetting kreeg PSV maar geen bres geslagen in de hechte Fortuna-defensie. Totdat Simons het in de slotfase op zijn heupen kreeg en hij met zijn zestiende Eredivisiegoal van dit seizoen PSV dicht bij het definitief binnenhalen van de belangrijke tweede plek heeft gebracht.

Bekijk hieronder de beelden van de goal: