US Open: Thiem treft De Minaur, dubbelspecialist Rojer naar halve finale

De 27-jarige Oostenrijker onderstreepte zijn kandidatuur in de vierde ronde. Hij versloeg de Canadees Felix Auger-Aliassime na een stroeve start toch nog vrij simpel in drie sets: 7-6 (4) 6-1 6-1.

De als tweede geplaatste Thiem kwalificeerde zich voor de tweede keer in New York voor de kwartfinales. Eerder haalde hij in 2018 de laatste acht. Verder kwam hij nog nooit op Flushing Meadows.

Thiem wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. De nummer 3 van de wereldranglijst verloor al drie keer een finale op een major: een keer in Australië (2020) en twee keer in Frankrijk (2018 en 2019).

Thiem speelt op de US Open in de kwartfinales tegen de 21-jarige Australiër Alex de Minaur.

Rojer in halve finale dubbel

De Nederlandse tennisser Jean-Julien Rojer heeft in het mannendubbelspel van de US Open de halve finales bereikt. Met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau was hij in de kwartfinales te sterk voor Rohan Bopanna uit India en de Canadees Denis Shapovalov. Rojer/Tecau zegevierde in New York binnen anderhalf uur in twee sets: 7-5, 7-5.

Het Nederlands-Roemeense koppel schakelde in de tweede ronde de titelhouders uit. Rojer en Tecau bleven de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah met 4-6, 6-3, 6-4 de baas. Cabal/Farah was als eerste geplaatst.

Rojer (39) en Tecau (35) wonnen het toernooi in New York in 2017. Ze schreven in 2015 ook samen Wimbledon op hun naam. In de halve finales op Flushing Meadows komt het ervaren duo uit tegen de Kroaat Mate Pavic en de Braziliaan Bruno Soares.

Wesley Koolhof wist zich zondag in New York al te plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel. Hij vormt een duo met de Kroaat Nikola Mektic. Zij spelen in de halve eindstrijd tegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury, de nummers 3 van de plaatsingslijst.

De Minaur naar kwartfinale

Alex de Minaur heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan de laatste acht gehaald op een grandslamtoernooi.

Alex de Minaur Ⓒ ANP/HH

De 21-jarige Australiër was bij de US Open in de vierde ronde te sterk voor de Canadees Vasek Pospisil. De nummer 21 van de plaatsingslijst zegevierde na 2 uur en 17 minuten in drie sets: 7-6 (6), 6-3, 6-2.

De Minaur stuurde in de derde ronde de als elfde geplaatste Rus Karen Chatsjanov in vijf sets naar huis.

Pironkova treft Williams

De Bulgaarse tennisster Tsvetana Pironkova heeft verrassend de kwartfinales bereikt van de US Open in New York. De 32-jarige speelster versloeg in de vierde ronde de Française Alizé Cornet na 2 uur en 49 minuten in drie sets: 6-4, 6-7 (5), 6-3. Ze haalde nooit eerder de laatste acht op de US Open.

Pironkova speelt in New York haar eerste toernooi in drie jaar. Door het moederschap was ze lange tijd uit de roulatie.

Pironkova speelt in de kwartfinales tegen de als derde geplaatste Amerikaanse Serena Williams van wie ze in vier eerdere ontmoetingen op de WTA Tour nog nooit wist te winnen.