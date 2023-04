Premium Het beste van De Telegraaf

’De Blauwen’ kunnen geschiedenis schrijven met finaleplaats Vijf redenen waarom Spakenburg gaat stunten tegen PSV

Door Steven Kooijman en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Half Spakenburg loopt dinsdagavond uit. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Natuurlijk is het vanavond op Sportpark ‘De Westmaat’ David tegen Goliath. Maar hoe miniem de kans ook is dat Tweede Divisionist SV Spakenburg de finale van de KNVB Beker zal halen, volstrekt kansloos is de ploeg van succestrainer Chris de Graaf in de halve eindstrijd tegen PSV nu ook weer niet. Vijf redenen waarom PSV in het voormalige vissersdorp bakzeil moet halen.