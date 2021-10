Premium Het beste van De Telegraaf

'Een stoomwals die maar doorgaat’ Succes Denemarken gaat de wereld over; acht duels, acht zeges, geen tegengoals

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Joakim Maehle tekende in de tweede helft voor het enige doelpunt tegen Oostenrijk. Ⓒ EPA

De kwalificatie van Denemarken voor het WK volgend jaar in Qatar is niet onopgemerkt gebleven in de wereld. Dat hangt natuurlijk samen met de manier waarop het is gebeurd: acht wedstrijden, acht zeges, nul doelpunten tegen. Ook ligt de sympathie nog bij de Denen na het emotioneel beladen EK toen Christian Eriksen werd getroffen door een hartstilstand.