Alle ballen op Romain Bardet Niet Jumbo-Visma, maar DSM heeft uitzicht op roze

Jai Hindley kan juichen na zijn ritzege in de negende etappe van de Giro d’Italia. Romain Bardet (l.) en Richard Carapaz zijn gezien. Ⓒ ANP/HH

BLOCKHAUS - In de voorbeschouwingen op deze Giro ging het veelal over die ene Nederlandse ploeg, Jumbo-Visma, maar na de eerste negen koersdagen is het die andere Nederlandse formatie, DSM, dat uitzicht heeft op het roze. Kopman Romain Bardet was op de beestachtige beklimming van Blockhaus één van de sterksten, al overheerste wel de teleurstelling omdat hij in een spectaculair slot nipt de sprint verloor van Jai Hindley. Zijn meesterknecht Thymen Arensman liet op de steile flanken zien waarom Ineos-Grenadiers hem volgend jaar binnen hengelt.