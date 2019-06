’Smerige spelletjes spelen tegen Frenkie de Jong’

De 20-jarige middenvelder, die in het verleden drie keer uitkwam voor Ierland en in maart debuteerde voor Engeland, kijkt uit naar zijn confrontatie met de Oranje-middenvelder, die voor 86 miljoen euro door FC Barcelona is gekocht van Ajax.

„Hij is een fantastische voetballer. Ik geniet van de kans die ik wellicht krijg om tegen hem te spelen”, vertelde Rice woensdag tijdens een persconferentie. „Maar je mag De Jong niet te veel respect geven, want dat gaat hij het spel dicteren. Je moet proberen hem uit zijn spel te halen door smerige spelletjes te spelen. Als ploeg kunnen we Oranje stoppen.”

Frenkie de Jong tijdens de training van Oranje. Ⓒ BSR Agency

Rice kijkt enorm uit naar de Nations League-clash met het Nederlands elftal in Guimaraes. „Als ik meedoe, wordt dit de grootste wedstrijd van mijn leven. We staan in de halve eindstrijd en stuiten op een geweldige ploeg. De in Londen geboren voetballer kende een sterk seizoen. „Voor een jongeling heb ik een sterk seizoen gedraaid, maar dit is een ander niveau. We treffen een team van wereldklasse, dan moet je top zijn.”