Novak Djokovic steunt Naomi Osaka, Boris Becker vreest voor haar carrière

„Ik steun haar”, zei de Servische nummer 1 van de wereld nadat hij zich voor de tweede ronde van Roland Garros had geplaatst. „Ik denk dat ze heel moedig is. Ik vind het erg dat ze moeilijke momenten meemaakt en dat ze psychisch lijdt. Ik hoop dat ze er bovenop komt. Ze is een belangrijke speelster en een belangrijk merk voor onze sport.”

Novak Djokovic Ⓒ ANP/HH

Maar Boris Becker vreest intussen voor de verdere loopbaan van Osaka. „Mentale problemen moeten we altijd serieus nemen”, aldus het Duitse tennisicoon bij Eurosport. „Zeker bij zo’n jonge vrouw. Ze kon niet om met de druk om de media te woord te staan, zeker na het verliezen van een wedstrijd. Ik weet dat dit vaak gebeurt en dat je ermee moet leren omgaan. Dat hoort er nu eenmaal bij. Zonder de media, geen prijzengeld en geen contracten. En je kan niet de helft van je job doen. Persoonlijk had ik een hekel aan de media, maar spreken moet journalisten… Dat moest wel.”

In gevaar

En dus stelt Becker zich vragen over Osaka. „Ze stelt dat ze zich terugtrok omdat ze hier niet mee kan omgaan. Als ze dat niet kan in Parijs, dan kan ze dat ook niet tijdens Wimbledon of de US Open. Ik heb dus bijna het gevoel dat haar carrière in gevaar is door die mentale problemen.”

De 23-jarige Osaka, die al vier Grandslamtoernooien won, is intussen weer thuis in Los Angeles.