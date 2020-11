Tess Wester: ’We kunnen niet blijven twijfelen’

Tess Wester kijkt uit naar het EK in Denemarken. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Goud is weer het doel voor de Nederlandse handbalsters, al zijn de omstandigheden natuurlijk heel anders dan een jaar geleden toen in Japan de wereldtitel werd gepakt. Doelvrouw Tess Wester en topschutter Lois Abbingh waren op weg naar dat historische goud belangrijk en hopen tijdens het EK, dat volgende week in Denemarken start, opnieuw geschiedenis te schrijven met Oranje.