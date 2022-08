Prominenten zien duidelijke titelfavoriet: ’Ajax wordt kampioen’

Voetbal

PSV’er Savio glundert na debuut bij beloften: ’Mooiste dag in m’n leven’

Een helft speelde hij met Jong PSV tegen Willem II. Savio, de nieuwste Braziliaan in Eindhovense dienst, had het na het 1-1 gelijke spel over ’de mooiste dag van mijn leven’. „Als kind heb ik gedroomd van deze kans. Ik ben PSV veel dank verschuldigd dat de club me op Europese bodem heeft laten debut...