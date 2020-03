Spelersvakbond VVCS snapt stillegen voetbal

Levchenko is blij dat de KNVB het beleid volgt van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Volksgezondheid. „De gezondheid van de spelers staat voor ons uiteraard voorop. Maar we zijn ook benieuwd hoe het nu verder moet. Zouden de eredivisie en de eerste divisie nog worden uitgespeeld?”

Bekijk ook: Eredivisie ligt zeker stil tot 1 juni

„Ik denk dat de komende weken cruciaal worden”, voorspelt Levchenko. „De horeca en scholen zijn tot 28 april dicht. Zo’n week daarvoor gaan ze bekijken of dat voldoende is. In het meest positieve geval mogen de profvoetballers op 29 april weer gaan trainen. Dan kunnen ze op 1 juni fit zijn. Als ze nog langer niet gezamenlijk kunnen trainen, dan wordt 1 juni ook lastig.”

„Dus we moeten kijken hoe het eind april is”, zegt Levchenko. „En zelfs als we na 1 juni mogen voetballen, dan zal dat lijkt me zonder publiek moeten. En dan hebben we een kleine twee maanden nodig om de eredivisie en eerste divisie af te maken. Wat doe je dan met al die contracten die op 30 juni aflopen? Misschien komen de FIFA en UEFA met plannen om de competities af te maken. Maar dan moeten de clubs en spelers wel op een lijn komen. En wanneer begin je dan met het volgende seizoen? Er is volgend jaar zomer ook weer een EK.”