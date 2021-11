Éric Abidal diep door het stof na affaire met mishandelde Kheira Hamraoui: ’Vergeef me’

Hij vervolgt: „En vooral de moeder van onze geweldige kinderen. Ik verdien deze vernedering, zelfs als het me levend doodt. Op een dag zul je me vergeven.#loveyoutothemonandback.”

Enkele dagen terug zou Hayet aangegeven hebben te willen scheiden van Éric, de ex-speler van onder andere FC Barcelona. Dit naar aanleiding van een reeks gebeurtenissen, waarbij Éric én Hayet binnenkort worden ondervraagd in onderzoek naar de aanval op Hamraoui.

Affaire

Hamraoui werd begin november aangevallen door gemaskerde mannen. Het onderzoek leidde eerst naar ploeggenote Aminata Diallo, maar intussen lijkt Éric Abidal - toenmalig technisch directeur bij PSG - de hoofdverdachte in het dossier.

Het is onduidelijk of Diallo nog een verdachte is, maar zij gaf intussen aan dat er een lastercampagne rond haar naam ontstaan is en ontkent de beschuldigen over de aanval. Intussen blijkt dat de chip in de gsm van Hamraoui op naam van Abidal stond. De voormalige linksback werd geconfronteerd met die vaststelling en bekende aan zijn vrouw Hayet dat hij met Hamraoui een affaire achter de rug had. De affaire dateert uit de periode toen Abidal directeur was bij FC Barcelona en Hamraoui toen ook uitkwam voor Barça.

Abidal en zijn vrouw worden nu verhoord door de onderzoeksrechter in Versailles. De vrouw van Abidal wordt niet verdacht van de aanval, stelt haar advocaat. Maar Hayet startte alvast wel de echtscheidingsprocedure op. De advocaat van Abidal wilde voorlopig niet reageren in dit stadium van het onderzoek.