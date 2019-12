Jutta Leerdam, ongenaakbaar de koningin op 500 meter NK afstanden

Jutta Leerdam straalt tussen Letitia de Jong (l.) en Femke Kok. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Natuurlijk had vriend Koen nog een verbeterpuntje gezien in haar gouden race. Jutta Leerdam, de ongenaakbare Nederlands kampioene op de 500 meter tijdens de KPN NK afstanden, ving de kreet op terwijl ze door de laatste bocht van haar race suisde. „Ik hoor Koen altijd boven het publiek uit schreeuwen. Daar kunnen we voor de volgende wedstrijd weer wat mee. Nu even genieten, dan weer de focus op zondag, want ik wil hetzelfde laten zien op de 1000 meter”, ratelde de Westlandse.