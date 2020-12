Primeur voor Robert Lewandowski dankzij indrukwekkende statistieken

Robert Lewandowski juicht na wéér een treffer voor Bayern. Ⓒ Reuters

Robert Lewandowski greep naast de Gouden Bal, omdat de organisatoren van de verkiezing ervoor kozen om de prijs niet uit te reiken in het coronajaar 2020, maar heeft wel voor de eerste keer in zijn carrière de Best FIFA Men’s Player Award gekregen. De grootste individuele prijs voor de Poolse spits van Bayern München, die Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, de vaste klanten bij dit soort verkiezingen, aftroefde. Eerder won Lewandowski ook al de UEFA Men’s Player of the Year Award.