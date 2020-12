Robert Lewandowski is dé grote favoriet voor FIFA Award Best Men’s Player

Voetbal

Marten de Roon oogst lof voor eerlijkheid: ’Ik was te laat en het was te hard’

Atalanta Bergamo hield mede door een gemiste penalty van Cristiano Ronaldo woensdagavond het hoofd boven water op bezoek bij Juventus: 1-1. Marten de Roon was in zijn nopjes met dat resultaat, maar besefte zelf ook dat hij goed wegkwam in het Serie A-duel.