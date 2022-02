Premium Het beste van De Telegraaf

Ajax-trainer veegt onzinberichten over andere transfertargets van tafel Erik ten Hag: ’Het was Bergwijn of niets’

Door Mike Verweij

Ajax-trainer Erik ten Hag moet door enkele blessuregevallen in zijn selectie even puzzelen voor het treffen met Heracles Almelo van zondag. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - In drie zinnen veegde Erik ten Hag alle onzinberichten over mogelijke (Portugese) transfertargets van Ajax van tafel. Die zouden in beeld zijn gekomen, nadat Steven Bergwijn onhaalbaar was gebleken. „Het was Bergwijn of niets. Als er in dat profiel net zo’n kwaliteitsspeler op onze radar was gekomen, binnen onze mogelijkheden, natuurlijk hadden we dan geschakeld. Maar dat profiel is moeilijk te vinden”, was de trainer van Ajax klip en klaar.