Ook spelers Jong Oranje vrijgesteld van quarantaine

De bond had om de uitzondering gevraagd omdat Wit-Rusland een gebied is waar de overheid code oranje aan heeft gegeven en quarantaine bij terugkeer verplicht is. "In de meeste bij de UEFA aangesloten landen gold die uitzondering al en nu dus ook voor ons", zegt een woordvoerder van de KNVB. "De spelers leven goed afgezonderd in een bubbel en worden regelmatig getest."

De bond is nog wel in gesprek met Duitse clubs over het afstaan van hun spelers aan Jong Oranje. Zo heeft Hertha BSC moeite om Javairô Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan aan interim-bondscoach Marcel Groninger af te staan. "Het is een wat complexe situatie omdat de Duitse deelstaten daar de regels bepalen", aldus de woordvoerder.

Normaal gesproken zijn clubs verplicht hun spelers af te staan aan de nationale ploegen. Vanwege de huidige problematiek met het coronavirus heeft de wereldvoetbalbond FIFA onlangs in samenspraak met de Europese federatie UEFA besloten dat de clubs hun spelers thuis mogen houden als ze anders minimaal vijf dagen in quarantaine zouden moeten gaan.