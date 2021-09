Novak Djokovic stap dichter bij record

Berrettini (25) begon sterk en dwong de toernooifavoriet tot het maken van fouten in de eerste set. Bij 5-5 brak de Italiaan de service van de Serviër en hij pakte na 77 minuten de eerste set. Daarna ging Djokovic veel constanter spelen en maakte hij amper nog onnodige fouten, terwijl de Italiaan zijn niveau van de eerste set niet kon vasthouden.

In het restant van de wedstrijd verloor Djokovic geen enkele servicegame meer en na bijna drieënhalf uur maakte hij het af op zijn eerste wedstrijdpunt. „Ik probeerde het setverlies te vergeten, in het moment te leven en heb mijn spel naar een ander niveau getild. De tweede, derde en vierde set waren mijn beste sets van het toernooi”, zei Djokovic, die zich al voor de twaalfde keer bij de laatste vier schaarde in New York.

Voor Djokovic was het zijn vierde wedstrijd van het toernooi waarin hij setverlies leed. Alleen Tallon Griekspoor was hij in drie sets de baas en ook tegen Jensen Brooksby, Kei Nishikori en Holger Rune had hij vier sets nodig.

Record

De wedstrijd was een reprise van de finale op Wimbledon. Toen won Djokovic ook in vier sets en pakte hij zijn 20e grandslamtitel. Mocht hij het toernooi winnen, dan wordt hij recordhouder met 21 grandslamzeges. Roger Federer en Rafael Nadal, beiden afwezig in New York, hebben net als Djokovic twintig titels.

In de halve finale neemt Djokovic (34) het op tegen de tien jaar jongere Alexander Zverev. De als vierde geplaatste Duitser won eenvoudig van zijn Zuid-Afrikaanse leeftijdsgenoot Lloyd Harris. Al na iets meer dan twee uur minuten was het duel voorbij: 7-6 (6) 6-3 6-4.

Maria Sakkari balt haar vuist na een gewonnen punt. Ⓒ HH/ANP

Maria Sakkari

Maria Sakkari heeft bij de vrouwen de halve finales bereikt. De Griekse was in New York in twee sets te sterk voor Karolina Pliskova, de Tsjechische nummer vier van de wereld : 6-4 6-4.

De 26-jarige Sakkari, de nummer 18 van de wereld, had in beide sets aan één break voldoende voor setwinst. Ze verloor op haar eerste service slechts twee punten en maakte het na 82 minuten af op haar derde wedstrijdpunt.

Sakkari haalde eerder dit jaar ook al de laatste vier op Roland Garros. Ze verloor toen met 9-7 in de derde set van de Tsjechische Barbora Krejcikova, die uiteindelijk het toernooi wist te winnen. Op de Australian Open en Wimbledon werd ze al snel uitgeschakeld. In New York was ze nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen.

Pliskova (29) wacht, ondanks haar hoge positie op de wereldranglijst, nog altijd op haar eerste grandslamtitel. Ze stond al eens eerste op de mondiale ranking. Vijf jaar geleden was ze finaliste op de US Open.

In de halve finale treft Sakkari Emma Raducanu. De Britse tiener won eerder woensdag van olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland. De 18-jarige debutante zegevierde in twee sets: 6-3 6-4. Ze benutte na 1 uur en 22 minuten haar eerste matchpoint.

De andere halve eindstrijd gaat tussen Aryna Sabalenka uit Belarus en de Canadese Leylah Fernandez. De twee halve finales worden in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) gespeeld.