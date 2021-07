KLM Open wordt Dutch Open

Louis Oosthuizen, winnaar van The Open Championship en zesvoudig runner-up in majors is in september van dit jaar een van de grote publiekstrekkers. De Zuid-Afrikaan is zeer geliefd in de golfwereld en staat bekend om zijn vloeiende swing, waar menig golfer jaloers op is.

Toernooi-directeur Daan Slooter is zeer verheugd met de komst van de gelouterde Oosthuizen. ,,Hij is de hoogstgeplaatste speler op de wereldranglijst die niet uit Europa of Amerika komt. Met andere woorden; Louis is een geweldige aanwinst. Dat hij tot de allerbesten van de wereld behoort, bewees Oosthuizen in mei nog maar eens in het PGA Championship door nipt achter Phil Mickelson te eindigen. Daarnaast hebben we ook de sensatie van dit jaar, Garrick Higgo, kunnen vastleggen. Een jaar geleden was Higgo nog nummer 190 van de wereld. Nu staat de, ook uit Zuid-Afrika afkomstige speler 39e op de mondiale lijst en wist hij dit jaar al twee European Tour-events en een PGA-toernooi te winnen.”

Het Dutch Open, dat vorig jaar wegens corona werd geschrapt, staat bekend als een van de best bezochte golftoernooien van de European Tour. De organisatie bereidt zich voor op een Dutch Open 2021 met publiek. Slooter: ,,Wij volgen het openingsplan van de Nederlandse overheid en dat ziet er op dit moment heel goed uit. We gaan ervan uit dat het in september 2021 weer mogelijk is om een succesvol, aantrekkelijk en veilig toernooi te organiseren met al onze bezoekers. Vanzelfsprekend met inachtneming van de dan geldende maatregelen.”

Natuurlijk is Joost Luiten, ambassadeur van het Dutch Open, ook van de partij. De kampioen van 2013 en 2016 traint regelmatig op Bernardus en kijkt uit naar ’zijn’ toernooi. ,,Ik hoop dat het ook dit jaar op een nieuwe baan zal voelen als thuiskomen”, aldus Luiten. ,,Ik wil weer vlammen, wat extra’s geven voor het thuispubliek dat er weer mag zijn.”

De Nederlandse golfliefhebbers kunnen zich verheugen op nog meer Nederlandse spelers. Wil Besseling en Darius van Driel waren dit jaar dichtbij hun eerste zege op de European Tour, en hopen eveneens een gooi te doen naar de titel, die in 2019 voor het laatst werd gepakt door wereldtopper Sergio Garcia. Ook Lars van Meijel en Daan Huizing zullen van de partij zijn.