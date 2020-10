UEFA schrapt EK onder 19, Oranje geplaatst voor WK

Oranje onder 19 (lichting 2001) had zich geplaatst voor het toernooi waar ook vijf tickets te verdienen waren voor het WK onder 20, dat in mei in Indonesië wordt gespeeld. De UEFA heeft nu besloten de vijf beste landen op de zogenoemde coëfficiëntenlijst af te vaardigen. Daartoe behoort ook het Nederlands elftal.

Behalve het EK vervallen ook de wedstrijden voor de nationale jeugdploeg in de Eliteronde tegen Finland, Zwitserland en Tsjechië die gepland stonden voor volgende maand. De wedstrijden van Oranje onder 19 waren de enige duels van een nationaal jeugdteam die nog op de agenda stonden. Eerder haalde de KNVB al alle voor 2020 geplande oefeninterlands en trainingsstages voor nationale jeugdteams uit het programma. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van de coronaproblematiek.