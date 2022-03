Premium Het beste van De Telegraaf

Het einde van het Russische tijdperk bij Vitesse komt in zicht

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Rondom Vitesse wordt er al rekening mee gehouden dat eigenaar Valeriy Oyf (r.), hier samen met algemeen directeur Pascal van Wijk, het voorbeeld van Roman Abramovich gaat volgen en zijn club ook in de verkoop gaat zetten. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - De Russische invasie in Oekraïne heeft een enorme sneeuwbal van sancties en financiële consequenties op gang gebracht, die ook Vitesse niet onberoerd gaat laten. De Arnhemse club, de afgelopen jaren stevig aan de weg timmerend, heeft in de persoon van Valeriy Oyf een Russische eigenaar. Door de schuivende panelen in de wereld staat de levensader van Vitesse onder acute druk.