Oranjevrouwen kiezen op WK voor aanvoerdersband over inclusie

Oranje-aanvoerster Sherida Spitse draagt tijdens het WK in Nieuw-Zeeland en Australië de aanvoerdersband met de tekst Unite for Inclusion (Samen voor Inclusie). Haar teamgenote Jackie Groenen liet donderdag aan de pers weten dat het team gekozen heeft voor deze band omdat die „het beste aansluit bij wat we al jaren naar buiten proberen te brengen.”

Oranje-aanvoerster Sherida Spitse. Ⓒ Rico Brouwer/Soccrates