Mark Cavendish doet het weer in Tour de France: 32e zege!

Cavendish heeft nu dus 32 ritzeges in de Tour geboekt. Het record is in handen van Eddy Merckx: 34. Zijn allereerste zege in de Tour boekte ’Cav’ in 2008, in... Châteauroux.

De vluchters Greg Van Avermaet (36) en Roger Kluge (35) kleurden op hun ’oude dag’ de koers, maar wisten zelf ook dat de kansen op een dagzege miniem waren. Zo’n 3 kilometer voor de meet werden de veteranen dan ook ingerekend.

Van der Poel blijft dus in het geel.. De Nederlander van Alpecin-Fenix heeft in het klassement 8 seconden voorsprong op de Sloveen Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour van vorig jaar.

Vrijdag volgt de langste rit van deze Tour over ruim 249 kilometer. In de slotfase liggen tal van hellingen in het heuvelland van de Morvan.