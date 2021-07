Mark Cavendish jaagt na 32e Tour-zege op record Eddy Merckx: ’Noem zijn naam niet!’

Cavendish heeft nu dus 32 ritzeges in de Tour geboekt. Het record is in handen van Eddy Merckx. De Belgische wielerlegende moet onderhand gaan vrezen voor zijn record van 34 overwinningen in de Tour. „Noem die naam niet”, wilde een lachende ’Cav’ donderdag de verwachtingen temperen.

„Tien jaar geleden won ik hier al een rit, best speciaal om dat nog eens te doen”, vertelde Cavendish, die zijn ploeggenoten weer uitvoerig bedankte. „Een wereldkampioen (Alaphilippe) die voor je werkt, ongelooflijk.”

’Ik denk daar niet aan’

Maar dat record van Merckx, daar wilde hij nog niets van weten. „Ik denk daar niet aan. Ik win vandaag de rit. Daar werken mensen een heel leven voor. Misschien win ik er nog wel een paar, misschien was dit de laatste keer.”

Cavendish was oppermachtig in de sprint. De routinier, geboren op het eiland Mann, leek zijn carrière afgelopen najaar nog te moeten beëindigen. Zijn laatste succes in de Tour dateerde uit 2016, winnen deed hij nog zelden. Het vertrouwen dat teambaas Patrick Lefevere in hem had, bleek niet voor niets. In Châteauroux, waar hij eerder in 2008 en 2011 Touretappes won, bezorgde hij Deceuninck - Quick-Step na het succes op de openingsdag van de Fransman Julian Alaphilippe al de derde ritzege in deze Tour.

Veteranen kleuren koers

De vluchters Greg Van Avermaet (36) en Roger Kluge (35) kleurden op hun ’oude dag’ de koers, maar wisten zelf ook dat de kansen op een dagzege miniem waren. Zo’n 3 kilometer voor de meet werden de veteranen dan ook ingerekend.

Van der Poel blijft dus in het geel. De Nederlander van Alpecin-Fenix heeft in het klassement 8 seconden voorsprong op de Sloveen Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour van vorig jaar.

Vrijdag volgt de langste rit van deze Tour over ruim 249 kilometer. In de slotfase liggen tal van hellingen in het heuvelland van de Morvan.

Bol raakt verzeild in ’wasmachine’ en eindigt weer als zesde

Cees Bol blijft in een ritzege in de Ronde van Frankrijk geloven. De 25-jarige sprinter van Team DSM eindigde in de zesde etappe opnieuw als zesde. In de derde etappe (achtste) en vierde etappe (zesde) belandde hij eveneens in de top tien. „Twijfels zijn er altijd, ook als het goed gaat. Ik blijf het proberen, iets anders kan ik niet doen. We hebben een goede ploeg”, zei hij kort na de finish.

„Wat in de laatste dagen steeds goed ging, ging nu een beetje fout”, analyseerde Bol. „Ik zat deze keer in de finale helaas niet in een goede positie. Dat kwam door een kleine inschattingsfout. We dachten dat we links wel weer ruimte zouden kunnen vinden, zoals in de laatste dagen, maar die vonden we eigenlijk niet. Toen kwamen we heel erg terecht in het gedrang, in de rommelige ’wasmachine’. En daar raakten we elkaar een beetje kwijt. We hadden de goede focus en de goede intentie, maar het ging niet helemaal zoals we het wilden doen.”

Bol reed bij het begin van de eindsprint nog wel kort achter de latere winnaar Mark Cavendish. „Ik zat op dat moment goed, maar misschien kostte het iets te veel kracht om in die positie te komen. Ik werd ook nog een beetje weggebokst, maar uiteindelijk had ik niet echt de benen om echt mee te doen voor de eindzege.”

De Slowaak Peter Sagan zou met een duw opnieuw een rol hebben gespeeld. „Ik weet niet precies wat hij heeft gedaan. Dat zou ik terug moeten zien.”

Er volgen nog kansen, weet Bol. „Na de rustdag is er eentje, daarna nog een keer of drie.”