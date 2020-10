Giro-baas woedend na protest renners: ’Hier zal iemand voor boeten’

„We hebben het voorstel van de renners niet geaccepteerd, we hebben het ondergaan. Het peloton toont geen respect voor de organisatie.”

Hij vervolgt tegenover het Italiaanse RAI: „Dat komt ervan als renners niet opdagen aan de start. Wat vandaag gebeurd is, overschaduwt wat we eraan hebben gedaan. Iedereen wist dat de Giro in oktober zou gereden worden en vandaag was het 13 graden. Ik heb met veel renners gesproken en velen van hen gaan hier niet akkoord mee. Enkelen wilden niet rijden en dan volgt de rest, zo gaat het gewoon.”

De bussen van de ploegen staan klaar voor vertrek. Ⓒ AFP

Vegni wist ook nog te zeggen dat er donderdag geen verzoek was om de rit in te korten en dat hij enkel werd benaderd door enkele renners van Lotto-Soudal. Volgens de RAI zouden Vegni en Lotto-renner Adam Hansen ook stevig gediscussieerd hebben. „Ik ben echt zeer kwaad over deze gang van zaken. Het peloton toont geen respect voor de organisatie. We bekijken deze kwestie met onze advocaten”, zegt Vegni. „Laat ons eerst de race uitrijden, daarna zal er iemand boeten.”

CEO van Lotto-Soudal John Lelangue reageerde via Twitter dan weer op de uitspraken van Vegni: „Adam Hansen was vertegenwoordiger van de CPA-rennersvakbond. Er is nooit een beslissing genomen enkel door Lotto-Soudal.”

De coureurs met onder andere roze truidrager Wilco Kelderman zullen het eerste deel van de rit nu in de bus afleggen. De Nederlander pakte donderdag na een spectaculaire bergrit de kop in het algemeen klassement.

Wilco Kelderman stapt uit de auto en gaat op weg naar de bus die hem en de rest van de ploeg naar de startplaats rijdt. Ⓒ AFP

„Het voelt geweldig om de roze trui te dragen”, zei Kelderman vrijdag. „Het is best bijzonder, de outfit, de kleur: het is prachtig. Het is niet de perfecte dag om de roze trui te tonen, maar voor mij is het prima, het is al een droom die uitkomt”, doelde hij op de weersomstandigheden en de ingekorte race.

„Misschien lijkt het zo dat ik mijn kop laat hangen, maar ik zal nooit breken. Dat is mijn manier van koersen. Zo ben ik mijn hele carrière doorgekomen met al die blessures. Ik wilde die roze trui en bleef ervoor vechten.”

Kelderman was er niet helemaal over te spreken dat hij het op de Stelvio vooral zelf moest doen. Inmiddels is de meeste kou wel uit de lucht, zei hij over Hindley. „We hebben erover gesproken. De frustratie was er in de koers, maar die is nu wel weg. Natuurlijk had ik het liever anders gezien, maar de koers is niet altijd te voorspellen. Maar ik heb gevochten om hier in het roze te staan en ik ga ervoor om het roze in Milaan te brengen.”

