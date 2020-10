Giro-start vertraagd naar 14.30 uur

De rit zal nu vooralsnog ’maar’ 124 kilometer lang zijn.

Het besluit om de etappe in te korten gebeurde na protest van de renners, die het na een kleine drie zware weken niet zagen zitten in de stromende regen een vlakke rit van 253 kilometer af te leggen. En dat ook nog eens na de loodzware bergetappe van donderdag.

De coureurs met onder andere rozetruidrager Wilco Kelderman zullen het eerste deel van de rit nu in de bus afleggen. De Nederlander pakte donderdag na een spectaculaire bergrit de kop in het algemeen klassement.

„Het voelt geweldig om de roze trui te dragen”, zei Kelderman vrijdag. „Het is best bijzonder, de outfit, de kleur: het is prachtig. Het is niet de perfecte dag om de roze trui te tonen, maar voor mij is het prima, het is al een droom die uitkomt”, doelde hij op de weersomstandigheden en de ingekorte race.

De bussen van de ploegen staan klaar voor vertrek. Ⓒ AFP

„Misschien lijkt het zo dat ik mijn kop laat hangen, maar ik zal nooit breken. Dat is mijn manier van koersen. Zo ben ik mijn hele carrière doorgekomen met al die blessures. Ik wilde die roze trui en bleef ervoor vechten.”

Kelderman was er niet helemaal over te spreken dat hij het op de Stelvio vooral zelf moest doen. Inmiddels is de meeste kou wel uit de lucht, zei hij over Hindley. „We hebben erover gesproken. De frustratie was er in de koers, maar die is nu wel weg. Natuurlijk had ik het liever anders gezien, maar de koers is niet altijd te voorspellen. Maar ik heb gevochten om hier in het roze te staan en ik ga ervoor om het roze in Milaan te brengen.”

De negentiende etappe van vrijdag is ingekort. Abbiategrasso is volgens de organisatie de startplaats. Volgens het oorsponkelijk schema is de rit dan nog ongeveer 120 kilometer.

