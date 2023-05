Premium Het beste van De Telegraaf

Verdediger overtuigd: ’We gaan het in Alkmaar omdraaien’ AZ-speler Sam Beukema zong clublied West Ham United mee: ’Kippenvel’

Door Steven Kooijman

Sam Beukema baalt van de kleine nederlaag. Ⓒ ANP / ANP

LONDEN - Was het vreemd dat AZ-verdediger Sam Beukema zich vlak voor het halve finale-duel met West Ham United even niet kon inhouden en een paar zinnen van het beroemde clublied I’m Forever Blowing Bubbles meezong? Welnee. Beukema is nu eenmaal fan van ‘The Hammers’. Daarbij: hij gaf in het Olympic Park zijn visitekaartje af aan de fans van zijn droomclub.