Groupama-FDJ haalt na ’bier-rel’ uit: ’Zou me ongemakkelijk voelen bij tijdrit Vingegaard’

Even terug naar etappe zestien in de Tour. Tot dan is het verschil tussen Vingegaard en Tadej Pogacar uiterst klein. In het klassement heeft de Deen een voordeel van tien seconden op zijn grote concurrent voor de eindwinst, de dagen daarvoor is gebleken dat ze bergop elkaar geen duimbreed toegeven. Iedereen verwacht ook in de tijdrit een strijd om seconden tussen Vingegaard en Pogacar, maar niets is minder waar. De Deen van Jumbo-Visma rijdt een fenomenale tijdrit - zowel qua vermogen als qua bochtenwerk - en zet Pogacar over 22 (zware) kilometers op 1 minuut en 38 seconden. Derde in de tijdrit, de Belg Wout van Aert, volgt al op bijna drie minuten.

Hele grote verschillen dus en dat is ook Grappe niet ontgaan. De Fransman laat zich in een interview met de Franse tak van Eurosport nogal sceptisch uit over de prestatie van de gele trui in de tijdrit. „Nog meer dan het verschil tussen Vingegaard en Pogacar, valt het verschil tussen Vingegaard en de rest op. Als ik een renner zou hebben die dat zou doen, zou ik me ongemakkelijk voelen. Ik zou mezelf grote vragen beginnen stellen. Zijn prestatie gaat verder dan de meetfout van de modellen voor het schatten van krachtontwikkeling”, zo is de opvallende mening van Grappe over de tijdrit van Vingegaard, die 3,3 kilometer per uur sneller reed dan Van Aert in de tijdrit.

Beste tijdrit van zijn leven

„Ik heb meer dan genoeg respect voor het werk van Jumbo-Visma en heb geen twijfels over de integriteit van Mathieu Heijboer (Head of Performance bij Jumbo-Visma, red.), die een wetenschappelijke benadering heeft. Het is hun taak om hun eigen analyse te doen. Ze kennen de persoonlijke records van hun renners en als dat met tien procent verbroken wordt, weten ze het”, zo laat Grappe weinig aan de verbeelding over. „Het is niet mogelijk om je persoonlijke records met tien procent te verbeteren.”

Heijboer heeft bij Eurosport gereageerd op de insinuaties van Grappe. „Jonas had tijdens de tijdrit de beste dag uit zijn leven. Hij ontwikkelde meer vermogen dan ooit tevoren, maar hij verbrak zijn persoonlijke records maar met 5 à 10 watt”, zo is de Nederlander duidelijk.

Bron: Eurosport