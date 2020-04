Ajax geïrriteerd over besluit KNVB: ’Stop Eredivisie, denk aan volksgezondheid’

„Waarom gaat het op dit moment over geld en niet over de volksgezondheid?”, vraagt directeur voetbalzaken Marc Overmars zich af. „Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA.”

Overmars is geïrriteerd. „Ik heb er gewoon moeite mee hoe het gaat”, zegt hij telefonisch vanuit zijn huis in Epe. „Wij zijn in Nederland niet zo afhankelijk van de tv-gelden als de competities in Spanje, Engeland, Italië en Duitsland. Ik denk dat de grote landen de UEFA onder druk hebben gezet om ten koste van alles door te voetballen. En de UEFA heeft daar ook baat bij, omdat het wel of niet uitspelen van de Champions League een verschil betekent van honderden miljoenen euro’s”, aldus de oud-speler van onder meer Ajax, Arsenal, FC Barcelona en Oranje.

„Ik vergelijk de UEFA en de KNVB op dit moment een beetje met de Amerikaanse president Donald Trump van een week geleden: de economie is belangrijker dan het coronavirus. Hallo! Er gaan in Nederland elke dag meer dan honderd mensen dood aan de gevolgen van het coronavirus.”

