Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland moet niet wachten op volgend drama, zegt stadionexpert Pakasi ’Snel scans van alle stadions maken’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Cyriel Dessers viert een Feyenoord-goal met duizenden fans in De Kuip. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De vele Nederlandse voetbalstadions die eind jaren negentig en rond 2000 nieuw zijn gebouwd of gerenoveerd, zoals het stadion van NEC, zijn gebouwd door erkende bouwbedrijven en moeten nog decennia meekunnen. Waar bij de constructies mogelijk geen rekening mee is gehouden, is veranderend supportersgedrag. Dat zegt de Nederlandse stadion-expert Erwin Pakasi.