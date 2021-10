Steun Braziliaanse ploeggenoten voor twijfelende Neymar

Chelsea-verdediger Thiago Silva postte dinsdag op zijn Instagramaccount een boodschap voor Neymar. „Als je iemand nodig hebt die sterk is, weet dan dat ik er altijd voor je ben. De familie Silva houdt van je”, klonk het. Silva zette er een foto bij waarop hij Neymar omhelst.

Manchester United-middenvelder Fred had eerder op de dag op de persbabbel van de Brazilianen, in aanloop naar het WK-kwalificatieduel van donderdagnacht tegen Uruguay, beaamd dat „Neymar soms onder een enorme druk staat.” „We moeten hopen dat hij zolang mogelijk bij ons blijft, hij is één van de beste spelers die we in Brazilië ooit hebben gehad”, zei hij.

Everton-aanvaller Richarlison, die momenteel herstelt van een knieblessure, postte op Twitter een foto van fans in Manaus die een spandoek toonden met daarop „Neymar, als je in de hemel speelde, zou ik sterven om je te kunnen zien.”

Het WK van 2022 in Qatar zou het derde WK van Neymar zijn. In 2014 in eigen land miste hij de historische nederlaag van de Seleçao in de halve finales tegen Duitsland (1-7) door een blessure. In Rusland in 2018 waren de Rode Duivels in de kwartfinales met 2-1 te sterk voor Brazilië.

Via Het Nieuwsblad