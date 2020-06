New York en Berlijn zetten streep door marathons

De marathon van Berlijn vindt traditioneel plaats op de laatste zondag in september, dat zou dit jaar 27 september zijn. Op die datum ging de marathon al waarschijnlijk niet door, omdat het stadsbestuur evenementen met meer dan 5000 deelnemers tot 24 oktober had verboden. De organisatoren hebben echter besloten 2020 helemaal over te slaan.

New York is zwaar getroffen door het virus, al gaat het volgens de autoriteiten mede door vele maatregelen inmiddels weer de goede kant op. De organisatie van de marathon vindt de risico’s van een massa-evenement echter nog te groot. „We doen dit voor de veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en alle andere betrokkenen.”

De marathon in New York trekt doorgaans honderdduizenden bezoekers en zo’n 50.000 deelnemers. Het evenement stond voor 1 november gepland.