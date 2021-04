Fans keren terug in Eredivisie: ’We zien niet veel toekomst in dit model’

Voetbal

Slecht getimed interview Juventus-baas Agnelli maakt afgang Super League compleet

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli is de boeman na het fiasco van de Super League. Opvallend: in de editie van de Italiaanse krant Corriere dello Sport is er woensdag een interview verschenen met de grote baas van de Oude Dame. Een gesprek, vlak voordat zijn droom als een pudding in elkaar zakte.