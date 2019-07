Oranje Leeuwinnen bereiken na thriller WK-finale

Net als twee jaar geleden bij het behalen van de Europese titel zijn de Oranje Leeuwinnen weer helemaal ’hot’. Alles rond de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is nieuws. De breuk van Kika van Es, de teen van Lieke Martens, het slechte spel van Shanice van de Sanden en de roep om Lineth Beerensteyn kregen gedurende het toernooiverloop volop aandacht. Tegen Zweden greep Wiegman in en passeerde Van de Sanden. Uitgerekend in het stadion waarin ze met haar Franse club Olympique Lyon speelt.

Van Veenendaal houdt Oranje op de been

Nederland had het in de eerste 45 minuten lastig met de Zweden. Na tien minuten kreeg Oranje wel een eerste kleine mogelijkheid, maar Vivianne Miedema kreeg de bal net niet goed genoeg voor haar voeten. Even later was Zweden dichter bij een doelpunt, maar Sari van Veenendaal redde prima op een schot van Stina Blackstenius. Daarbij kreeg de Oranje-goalie wel een Zweedse schoen vol op haar rechterhand. Na een korte blessurebehandeling kon ze verder.

Sari van Veenendaal hield Oranje voor rust op de been, maar raakte geblesseerd aan haar hand. Ⓒ BSR Agency

Daarna waren de beste kansen voor de Zweedse vrouwen. Van Veenendaal hield Oranje een paar keer op de been. Oranje kwam nauwelijks in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied. Schrik was er ook even rond Beerensteyn. Na een botsing leek het dat ze niet verder kon, maar ze krabbelde weer op. Daardoor kon Van de Sanden, die al aan de warming-up was begonnen, weer plaatsnemen op de bank.

Martens blijft in kleedkamer

Nederland startte in de tweede helft zonder Lieke Martens. De linksbuiten had de voorbije dagen amper kunnen trainen, omdat ze last had van een teen. Jill Roord was haar vervangster.

Lieke Martens bleef in de rust achter in de kleedkamer. Ⓒ VI Images

Mannenbondscoach Ronald Koeman, die op de tribune zat, zag dat de Zweedse vrouwen het Nederland opnieuw moeilijk maakten. In de 55e minuut kwam Oranje goed weg nadat een schot van Nilla Fischer via de vingertoppen van Van Veenendaal op de paal belandde.

Kopbal Miedema op lat

Na ruim een uur spelen kreeg Nederland opeens een fraaie kans om de score te openen. Miedema kopte op de lat uit een corner. Het was de eerste echte kans van de Oranje Leeuwinnen. In de 70e minuut werd het stuivertje wisselen. Van de Sanden kwam dan toch in het veld als vervanger van Beerensteyn. In de blessuretijd had Van der Sanden nog de winnende treffer op haar schoenen, maar de Zweedse doelvrouw bleek een sta-in-de-weg. Het werd verlengen.

Shanice van de Sanden komt 20 minuten voor tijd in het veld voor Lineth Beerensteyn. Ⓒ ANP

In de verlenging leek Nederland het betere van het spel te krijgen. Opeens was het raak. In de 99e minuut schoof Jackie Groenen de bal vanaf ’randje zestien’ achter de Zweedse keepster: 1-0. Daarna was het nagelbijten. Vlak voor het eindsignaal werd het duel nog minuten stilgelegd nadat Kosovare Asllani ogenschijnlijk zwaar geblesseerd op het veld lag. Ze moest per brancard van het veld worden gedragen. Na nog een kleine twee minuten spelen floot de scheidsrechter uiteindelijk af. Nederland staat in de finale!

Zware kluif

Nederland wacht nu zondag in de eindstrijd een zware kluif tegen de Verenigde Staten. De regerend wereldkampioen rekende dinsdagavond dankzij het winnende doelpunt (2-1) van sterspeelster Alex Morgan af met Engeland. Voor Oranje wordt het bij de tweede deelname de eerste finaleplek. Saillant detail is dat het zondag, wanneer in Lyon de finale wordt afgewerkt, het precies 45 jaar geleden is dat het Nederlands mannenelftal op 7 juli 1974 de WK-finale van West-Duitsland verloor.

Jill Roord (tweede van rechts) probeert de bal te controleren. Ⓒ AFP

Nederland bewandelde qua cijfers een op het oog makkelijke weg. Maar de realiteit ligt toch anders. Zo werd de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland met de grootste moeite gewonnen. Drie invalsters moesten in de slotfase de ban breken, met als resultaat de late winnende goal (1-0) van Jill Roord. Ook in het tweede duel met Kameroen was het spel alles behalve overtuigend. De 3-1 zege verbloemde echter veel. De slotwedstrijd in de poule tegen Canada was veelbelovend. Tegen de sterkste tegenstander uit de groepsfase werd goed gevoetbald en dat resulteerde in een 2-1 overwinning en daarmee met 9 uit 3 de volle buit.

Ontsnapping

De grote ontsnapping kwam in de achtste finales. Na een 1-1 ruststand was Japan in de tweede helft de bovenliggende partij en brachten de paal en lat en keepster Sari van Veenendaal meerdere malen redding. Uitschakeling was dichtbij, maar een benutte strafschop van Lieke Martens leverde in de slotminuten toch de zege en plaatsing voor de kwartfinale op. Daarin bleek Italië een te zwakke opponent om echt te moeten vrezen. Zelf speelde Oranje zeker niet groots, maar het was voldoende om zich via een 2-0 zege bij de beste vier landen van het wereldkampioenschap te scharen.

Zo werd het eerste doel voor de Oranje Leeuwinnen bereikt. Met de plek in de halve finales verzekerde de ploeg van bondscoach Wiegman zich van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Een historische prestatie die hopelijk zondag in de finale een nieuwe dimensie krijgt.

Bekijk ook: Wiegman beseft het nog niet helemaal