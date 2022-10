LIVE Fortuna en RKC trappen voetbalzaterdag af

RKC staat op een zeer verdienstelijke zevende plek in de Eredivisie en ontvangt om 18.45 Fortuna, dat de afgelopen vier wedstrijden zeven punten pakte.

Go Ahead Eagles - SC Heerenveen

Go Ahead bevindt zich in het rijtje ploegen dat zich momenteel tot degradatiekandidaat moet rekenen. Met acht punten uit negen duels en een dertiende plek is de oogst mager. Heerenveen zoekt ondertussen aansluiting met de top-5 en heeft slechts drie punten minder dan FC Twente, dat momenteel de vijfde plek bezet.

Cambuur - Vitesse

Philip Cocu hunkert naar zijn eerste zege als coach van Vitesse. Vanaf de laatste plek in de Eredivisie belooft het restant van het seizoen een hels karwei te worden voor Cocu, maar de oefenmeester zal zijn ploeg ongetwijfeld wijzen op het feit dat ook Cambuur nog niet bepaald soepel draait. De Friezen staan veertiende en hebben slechts drie punten meer dan de Arnhemmers.

Programma en uitslagen speelronde 10:

Vrijdag 14 oktober

Walid Ould-Chikh zette de bezoekers na ruim een uur op voorsprong, maar FC Emmen kwam snel langszij via Ahmed El Messaoudi. De laatste plaats in de Eredivisie is na de remise nu voor Vitesse.

Zaterdag 15 oktober

18.45 uur: Fortuna Sittard - RKC Waalwijk

20.00 uur: Go Ahead Eagles - SC Heerenveen

21.00 uur: SC Cambuur - Vitesse

Zondag 16 oktober

12.15 uur: Sparta Rotterdam - NEC

14.30 uur: PSV - FC Utrecht

14.30 uur: FC Twente - FC Groningen

16.45 uur: AZ - Feyenoord

20.00 uur: Ajax - Excelsior

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie