LIVE Kan Ajax thuis tegen Excelsior koppositie Eredivisie pakken?

Ajax - Excelsior

Ajax gaat vanaf 20.00 uur in de thuiswedstrijd tegen Excelsior op zoek naar de koppositie van de Eredivisie. Dat doet de ploeg met Brian Brobbey in de basis. De spits krijgt de voorkeur boven Mohammed Kudus, die op de bank moet plaatsnemen.

Zonder Brobbey als basisspeler won Ajax slechts een van de laatste zes duels. Dusan Tadic keert ook terug in de basisploeg van de club uit Amsterdam. Hij was geschorst voor het verloren uitduel van woensdag met Napoli (4-2) in de Champions League. De Serviër vormt de aanval met Brobbey en Steven Bergwijn.

Het middenveld van Ajax bestaat uit Davy Klaassen, Steven Berghuis en Edson Álvarez. De geblesseerde Kenneth Taylor ontbreekt bij Ajax. Jorge Sánchez vervangt opnieuw de geblesseerde rechtsback Devyne Rensch.

Ajax wil graag profiteren van de nederlaag die AZ zondag tegen Feyenoord leed (1-3). De ploeg van trainer Alfred Schreuder komt bij een zege op Excelsior op 25 punten. PSV heeft na tien speelronden 24 punten. Feyenoord en AZ volgen met 23 punten

AZ - Feyenoord

AZ begint om 16.45 uur met Jens Odgaard aan de topper in de Eredivisie tegen Feyenoord. Trainer Pascal Jansen geeft de Deen de voorkeur boven Riechedly Bazoer, die donderdag mocht starten in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Apollon Limassol in de Conference League.

Odgaard tekende in zes competitieduels voor vier doelpunten. Hij vormt tegen Feyenoord de voorhoede met Yukinari Sugawara en Jesper Karlsson.

Bij Feyenoord heeft trainer Arne Slot twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de midweekse wedstrijd in de Europa League tegen FC Midtjylland (2-2). Jacob Rasmussen en Javairô Dilrosun hebben een basisplaats. Marcos López en Alireza Jahanbakhsh zijn naar de bank verwezen.

AZ is als enige ploeg in de Eredivisie nog ongeslagen en voert met 23 punten de ranglijst aan. Feyenoord heeft 3 punten minder.

PSV-FC Utrecht

FC Twente-FC Groningen

Sparta - NEC

Programma en uitslagen speelronde 10:

Programma zondag 16 oktokber

12.15 uur: Sparta Rotterdam - NEC 2-0

Sparta Rotterdam - NEC 2-0 14.30 uur: PSV - FC Utrecht 6-1

PSV - FC Utrecht 6-1 14.30 uur: FC Twente - FC Groningen 3-0

FC Twente - FC Groningen 3-0 16.45 uur: AZ - Feyenoord

AZ - Feyenoord 20.00 uur: Ajax - Excelsior

Uitslagen

FC Emmen - FC Volendam 1-1

Fortuna Sittard - RKC Waalwijk 0-0

Go Ahead Eagles - SC Heerenveen 1-1

SC Cambuur - Vitesse 0-3

Cambuur - Vitesse

Met de tweede zege van het seizoen heeft Vitesse wat lucht gekregen in de strijd tegen degradatie. Het team van Phillip Cocu was in Leeuwarden met 3-0 te sterk voor SC Cambuur en dat betekende de eerste zege sinds het aantreden van de nieuwe trainer drie weken geleden.

Go Ahead Eagles - SC Heerenveen

Go Ahead Eagles heeft op de valreep een punt veroverd tegen sc Heerenveen. De ploeg van René Hake sleepte een 1-1-gelijkspel uit het vuur met een treffer van Finn Stokkers in blessuretijd.

Fortuna Sittard - RKC Waalwijk

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en RKC Waalwijk (0-0 gelijkspel) voltrok zich zaterdagavond in een bizar decor. Buiten de poorten van het stadion was voor en na het duel een druk bezocht en door de thuisploeg op touw gezet ‘oktoberfest’ bezig. De wedstrijd, waarin beide ploegen probeerden te voorkomen na een paar succesvolle weken een pak op de ‘Lederhose’ te krijgen, diende voor de feestvierders vooral als rustpunt.

FC Emmen - FC Volendam

FC Emmen en FC Volendam moeten nog even wachten op hun tweede zege van het seizoen. Het duel tussen de nummer 17 en de hekkensluiter van de Eredivisie eindigde in een gelijkspel: 1-1.

