Oranje krijgt toch een VAR in restant WK-kwalificatie

Voetbal

‘Jeffrey van As moet veld ruimen bij Roda JC’

Het is ouderwets onrustig bij Roda JC. Nadat eerder al twee leden van de rvc waren opgestapt uit onvrede over het gevoerde beleid, onder wie oud-speler en oud-trainer René Trost, moet volgens meerdere bronnen in Limburg nu ook technisch directeur Jeffrey van As het veld ruimen.