Internazionale overleeft tumultueuze slotfase in Porto

In de blessuretijd haalde Denzel Dumfries namens de bezoekers nog een bal van de lijn en raakte Porto zowel de lat als de paal. Tot leidde tot frustraties bij Pepe die namens de thuisploeg zijn tweede gele kaart kreeg en moest vertrekken.

Voor Inter is het de eerste keer sinds het seizoen 2010-2011 dat het zich bij de laatste acht van de Champions League weet te scharen. Twaalf jaar geleden was Inter in de achtste finales over twee duels te sterk voor Bayern München. Wesley Sneijder was toen namens Inter trefzeker in Duitsland. Een jaar eerder had Inter, destijds getraind door José Mourinho, de Champions League nog gewonnen.

Dumfries speelde tegen Porto de hele wedstrijd voor de Milanezen, Stefan de Vrij viel een kwartier voor tijd in. Inter-trainer Simone Inzaghi bracht in de slotfase naast De Vrij ook de Slowaakse verdediger Milan Skriniar en Danilo D'Ambrosio, eveneens een verdediger, in en zij wisten het doelpuntloze gelijkspel binnen te slepen. Dat leek vrij soeverein te gebeuren, maar in de blessuretijd was Porto een aantal keer zeer dicht bij de verlenging. Zover kwam het niet, tot grote ontreddering van het Portugese publiek. Mehdi Taremi kopte via Inter-keeper André Onana op de paal, direct daarna trof de kopbal van Marko Grujic de paal.

Drie weken geleden boekte Inter thuis een nipte zege dankzij Romelu Lukaku, die vlak voor tijd met links raak schoot.

Italiaanse clubs

Inter is de tweede Italiaanse club die de kwartfinales heeft weten te bereiken. Eerder lukte het stadgenoot AC Milan. Napoli is ook dicht bij een plek bij de laatste acht na de eerste wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, in Duitsland, met 2-0 gewonnen te hebben.