Coach Hertha: ’Boëtius is zijn lach niet kwijtgeraakt’

„Ik heb hem gezien, hij is zijn lach niet kwijtgeraakt en gezien de omstandigheden heeft hij alles goed verwerkt. We hebben de hoop dat het bij hem vergelijkbaar zal verlopen als bij Marco”, verwees trainer Sandro Schwarz naar ploeggenoot Marco Richter die na succesvolle ingrepen aan een tumor in zijn teelballen inmiddels zijn rentree heeft gemaakt bij club uit Berlijn. De coach had Boëtius maandag bezocht.

De revalidatie van Richter kan volgens Schwarz als voorbeeld dienen voor Boëtius. Maar de trainer wil de voetballer eerst „samen met diens familie met rust laten.” Hij hoopt dat tegen het eind van de week de definitieve uitslag komt. „Dan kunnen we kijken hoe hij zich voelt”, is Schwarz positief over de toekomst.

Boëtius is na Richter de tweede speler van Hertha waarbij een tumor in de testikels werd geconstateerd. Ruim twee maanden geleden werd bij Sébastien Haller ook al een tumor in een teelbal ontdekt, kort nadat hij van Ajax was overgestapt naar Borussia Dortmund. Bij de Ivoriaanse international bleek de tumor kwaadaardig te zijn. Haller moest daarom beginnen aan een chemotherapiebehandeling en kan de komende maanden niet voetballen. Timo Baumgartl van Union Berlin heeft na succesvolle chemotherapie net als Richter inmiddels zijn rentree gemaakt.