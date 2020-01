ANALYSE: Max Verstappen speculeert niet op dagkoers

Verstandige beslissing van Max Verstappen om langer in zee te gaan met Red Bull Racing. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is misschien nog wel moeilijker dan het winnen van een race. In een vluchtige, hectische wereld als de Formule 1 lonkt altijd het gevaar van het reageren uit emotie. Als coureur ben je zó afhankelijk van het beschikbare materiaal, dat het verleidelijk is om bij het nemen van beslissingen te kijken naar de dagkoers.