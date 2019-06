Gesloopte Depay: ’Oerkreet uit mijn tenen’

„Ja, ik ben aardig aan het sjokken. Alles is leeg op dit moment, maar dat was ook nodig om dit resultaat te halen”, zei de aanvaller van Oranje na 120 minuten voetbal. Depay slaakte een oerkreet in de catacomben van het stadion in Guimaraes „Die oerkreet daarnet kwam uit mijn tenen. Dit is voor heel het team geweldig. Dat liet ik even blijken.”

„We zijn terug gekomen na een achterstand en dat was niet voor de eerste keer”, zei Depay tegen de NOS. „We hebben ons in deze zware wedstrijd teruggevochten. Het resultaat is een plaats in de finale en dat is echt fantastisch voor iedereen.”

Hoewel hij in alle (Nederlandse) doelpunt een aandeel had was Depay kritisch op zichzelf. „Het ontbrak me wat aan scherpte voor de goal. Gelukkig had Quincy Promes die wel. De wedstrijd en het seizoen hebben voor ons veel kracht gekost. Zelf kreeg ik last van kramp. Dan is het geweldig dat je jongens van het niveau Quincy hebt om in te vallen.”