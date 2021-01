’Schalke 04 wil Klaas-Jan Huntelaar per direct terug’

Schalke 04 ziet in Huntelaar een welkome versterking van de selectie in de strijd tegen degradatie. Schalke staat zeventiende met slechts zeven punten uit vijftien wedstrijden en won afgelopen weekend (4-0 tegen Hoffenheim) voor de eerste keer in 358 dagen weer een Bundesligawedstrijd.

Huntelaar speelde eerder zeven jaar voor Schalke 04. In 240 wedstrijden maakte hij 126 goals voor de Duitsers. Door de komst van Sébastien Haller is zijn perspectief op speeltijd er bij Ajax niet groter op geworden.

Volgens Bild staat Huntelaar niet afwijzend tegenover een terugkeer en is de grootste uitdaging voor Schalke het tot overeenstemming komen met Ajax. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft Huntelaar in de eerste seizoenshelft veelvuldig gebruikt als pinchhitter. In dertien duels heeft hij vijf keer gescoord.