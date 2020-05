Zweedse voetbalcompetitie start op 14 juni

Het nieuwe seizoen zou eigenlijk begin april starten, maar als gevolg van de coronacrisis werd de competitie uitgesteld. Nu is er dan toch groen licht gekomen. „We zijn dankbaar dat de autoriteiten akkoord zijn gegaan met de protocollen die we hebben opgesteld”, zei secretaris-generaal Mats Enquist van de Zweedse bond. „De voorbereiding zal niet optimaal zijn, maar dat is voor alle clubs hetzelfde.”

De spelers moeten zich houden aan strenge voorschriften. „Het coronavirus is nog steeds onder ons, de crisis is nog niet voorbij”, zegt Enquist. „We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat we niet voor verspreiding zorgen.” In Zweden zijn voor zover bekend ruim 4200 mensen overleden aan Covid-19.

Vorig jaar ging de landstitel naar Djurgardens IF. De competitie loopt doorgaans van april tot november.