Ibrahimovic herstelt bij Milan voorspoedig van kuitblessure

Dat concludeert de medische staf van AC Milan nadat de Zweed donderdag opnieuw onderzocht was.

Ibrahimovic raakte een week geleden geblesseerd op een training. De angst voor een zware achillespeesblessure bleek al snel ongegrond. Het is onduidelijk wanneer de 38-jarige aanvaller weer in actie kan komen. Hij wordt over tien dagen opnieuw onderzocht.

AC Milan hervat het seizoen op 12 of 13 juni met een wedstrijd in de halve finale van de Italiaanse beker. De eerste competitiewedstrijd staat voor 22 juni op de agenda. De bedoeling is dat het seizoen in Italië op 2 augustus is afgerond.