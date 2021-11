Goal Donny van de Beek helpt zwalkend Manchester United niet

Donkere wolken pakten zich al weer snel samen boven de ploeg van Ole Gunnar Solskjær, want al voor de rust keek United tegen een 2-0 achterstand aan. De schade had zelfs nog groter kunnen zijn als de thuisploeg na tien minuten een penalty had benut. De door Ismaïla Sarr gemiste strafschop mocht overgenomen worden na te vroeg inlopen door spelers van United, maar ook de tweede mogelijkheid werd een prooi voor David de Gea.

In een poging het tij te doen keren bracht Solskjær na de rust Van de Beek binnen de lijnen. De Nederlander heeft het al tijden moeilijk bij zijn club, maar mocht zich zaterdag dus weer eens laten zien. Die kans greep de Nederlander met beide handen aan, want nog koud in het veld bracht hij de hoop terug bij zijn ploeg. Op aangeven van Cristiano Ronaldo tekende hij met een rake kopbal voor de aansluitingstreffer. Voor de voormalig Ajacied betekende het zijn eerste doelpunt sinds 19 september 2020.

United leek even vleugels te krijgen en was na een een voorzet van Van de Beek via Nemanja Matic dicht bij de gelijkmaker. Na een grote fout van Harry Maguire was het echter gedaan met het overwicht van de bezoekers. De verdediger ging in de fout bij het uitverdedigen en maakte vervolgens een overtreding die hem zijn tweede gele prent opleverde en dus moet United met tien man verder.

In de blessuretijd zorgde João Pedro voor de 3-1 en de middag werd nog pijnlijker voor The Red Devils nadat Emmanuel Dennis ook nog scoorde: 4-1.

Chelsea klopt Leicester

Koploper Chelsea heeft zaterdagmiddag afgerekend met Leicester City. De equipe van Thomas Tuchel had weinig moeite op bezoek bij de de nummer twaalf van de Premier League: 0-3.

Bij Chelsea moest Hakim Ziyech wederom plaatsnemen op de bank. De voormalig Ajacied had net als de laatste wedstrijd voor de interlandbreak geen basisplaats gekregen van Tuchel.

De bezoekers schoten uit de startblokken en al binnen vijf minuten had Chelsea op voorsprong kunnen komen. Ben Chilwell ontsnapte en het scheelde maar weinig of de back had bijna tegen zijn voormalige werkgever gescoord. Het leer spatte echter uiteen op de lat. Tien minuten later was het wel raak voor Chelsea. Na een corner kopte Antonio Rüdiger het openingsdoelpunt tegen de touwen.

De spelers van Chealsea vieren de goal van Antonio Rudiger. Ⓒ HH/ANP

Binnen het half uur verdubbelde N’Golo Kanté de score. Na een knappe actie schoot hij hard raak met zijn linker: 0-2.

Een half uur voor tijd bracht Tuchel Ziyech in de ploeg. De Marokkaanse international kwam in het veld als vervanger van Mason Mount en eiste een hoofdrol op bij de derde treffer. Met een uitstekende actie bereidde hij de 0-3 voor die uiteindelijk door Pulisic werd afgedrukt en zo kende Chelsea een makkelijke middag.

