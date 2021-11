Koploper Chelsea heeft weinig moeite met Leicester, invaller Hakim Ziyech laat zich zien

Bij Chelsea moest Hakim Ziyech wederom plaatsnemen op de bank. De voormalig Ajacied had net als de laatste wedstrijd voor de interlandbreak geen basisplaats gekregen van Tuchel.

De bezoekers schoten uit de startblokken en al binnen vijf minuten had Chelsea op voorsprong kunnen komen. Ben Chilwell ontsnapte en het scheelde maar weinig of de back had bijna tegen zijn voormalige werkgever gescoord. Het leer spatte echter uiteen op de lat. Tien minuten later was het wel raak voor Chelsea. Na een corner kopte Antonio Rüdiger het openingsdoelpunt tegen de touwen.

Binnen het half uur verdubbelde N’Golo Kanté de score. Na een knappe actie schoot hij hard raak met zijn linker: 0-2.

Een half uur voor tijd bracht Tuchel Ziyech in de ploeg. De Marokkaanse international kwam in het veld als vervanger van Mason Mount en eiste een hoofdrol op bij de derde treffer. Met een uitstekende actie bereidde hij de 0-3 voor die uiteindelijk door Pulisic werd afgedrukt en zo kende Chelsea een makkelijke middag.

