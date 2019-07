Froome won in 2012 als eerste op La Planche

Viervoudig Tourwinnaar Froome zou dit jaar de Ronde van Frankrijk rijden maar door zijn zware crash half juni in de Franse rittenkoers Critérium du Dauphiné komt hij dit seizoen niet meer in actie. De 34-jarige Froome liep breuken op in dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel door zijn crash met 55 kilometer per uur in een afdaling.

Voor het peloton wacht donderdag de eerste zware bergrit, over 160,5 kilometer van Mulhouse naar La Planche des Belles Filles. Het is de vierde keer dat La Planche een finishlocatie is in de Ronde van Frankrijk. Froome was de eerste coureur die in 2012 won op die Vogezencol. Ook Vincenzo Nibali (2014) en Fabio Aru (2017) hadden daarna succes op La Planche.

Bekijk ook: Twijfels bij Kruijswijk voor eerste bergrit Tour

Dit jaar belooft het opnieuw spektakel te worden. De Tourorganisatie heeft de toch al lastige klim met een kilometer verlengd, waarin het over grind omhoog gaat met stukken met een stijgingspercentage van bijna 25 procent.