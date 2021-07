Tevreden Roger Federer kijkt uit naar derde ronde: ’Het is genoeg geweest, hij moet eruit en ik moet door’

„Ik ben zeer tevreden over mijn fitheid”, aldus de achtvoudig toernooiwinnaar na de partij tegen de Fransman.„Wat dit voor de komende tijd betekent kan ik niet zeggen, aangezien ik de laatste tijd niet veel heb gespeeld, maar ik heb nu wel het gevoel dat ik steeds beter in mijn ritme kom.”

De Zwitser had het in zijn partij tegen Gasquet alleen in de eerste set lastig. In de beslissende tiebreak maakte Federer alsnog korte metten met zijn tegenstander (7-1), waarna hij in het vervolg van de wedstrijd weinig problemen kende: 7-6, 6-1 en 6-4. „Het begin was moeizaam, de tweede set heel goed en in de derde was ik net iets beter. Dit is al met al een mooie stap vooruit.”

In de derde ronde wacht Federer een confrontatie met Cameron Norrie, de nummer 34 van de wereld. De Brit maakt dit jaar indruk en rijgt de zeges aaneen. „Hij heeft een geweldig jaar achter de rug en gaat daar op Wimbledon mee door. Maar nu is het genoeg geweest. Hij moet eruit en ik moet door”, aldus een lachende Federer tegen de Britse omroep BBC.