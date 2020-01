Superieure Novak Djokovic kwelt Roger Federer en is Zwitser dankbaar

Novak Djokovic speelt geweldig. Zondag gaat hij op voor zijn Ⓒ EPA

Novak Djokovic blijft Roger Federer kwellen tijdens grandslamtoernooien. Djokovic verloor sinds Wimbledon 2012 nooit van de zes jaar oudere Zwitser tijdens één van de vier grote toernooien. En dat gebeurde donderdag ook niet in de halve eindstrijd van de Australian Open: 7-6 (1), 6-4 en 6-3. Djokovic gaat zondag tegen Dominic Thiem of Alexander Zverev op voor zijn achtste titel in Melbourne. Al zag het daar in de eerste set aanvankelijk niet naar uit.