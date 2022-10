Premium Het beste van De Telegraaf

Gouden Havik in tranen: ’Amy Pieters geloofde altijd in mij’

Yoeri Havik is zo trots als een pauw met zijn veroverde gouden medaille. Ⓒ ANP/HH

SAINT-QUENTIN - De WK Baan in Frankrijk zijn sinds lange tijd de eerste mondiale kampioenschappen zonder Kirsten Wild en Amy Pieters. Ze zijn de drievoudig wereldkampioenen koppelkoers van de vorige edities. Verbonden zijn ze ook nu nog steeds, maar op een heel andere manier. De gestopte Wild zamelt door het veilen van een gesigneerde regenboogtrui geld in voor de revalidatie van haar in december vorig jaar zwaar gevallen maatje. Yoeri Havik barstte in tranen uit na zijn wereldtitel op de puntenkoers. „Vanwege Amy. Zij heeft altijd geloof in mij gehad dat ik dit kon.”